Bolu Kartalkaya Yangınında 6 Kişi Daha Tutuklandı

BAKAN TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen ve 78 vatandaşın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. “Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuştur.” dedi.

YANGINLA İLGİLİ GELİŞMELER

Bilirkişi raporunda, yangın faciasında kusurlu olduğu belirlenen 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. “Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.” şeklinde konuşan Bakan Tunç, olayda hayatını kaybeden vatandaşlar için de başsağlığı dileklerinde bulundu. “Bu elim faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.