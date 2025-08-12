Haberler

Bolu Mudurnu Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

BOLU’nun Mudurnu ilçesinde yaşanan orman yangını, tam 22 saat süren mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangın söndürme işlemleri devam ederken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Yangının meydana geldiği yer, Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi civarı. Yangın, dün saat 12.30 sıralarında ortaya çıktı. Köylülerinin yangını fark etmesi üzerine, bölgeye hemen yangın söndürme helikopterleri, itfaiye araçları ve arazözler yönlendirildi. Ayrıca, bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çabalarına yardımcı oldu.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Dünden beri aralıksız olarak havadan ve karadan yangına müdahale eden ekipler, yangını bugün saat 10.30 civarında kontrol altına almayı başardı. Yangın söndürme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yangının nedenine dair araştırmalarını sürdürüyor. Yapılan incelemelerde, yangının tarlada biçerdöverle yapılan çalışmalar esnasında çıkan kıvılcım nedeniyle başladığı ortaya çıktı. Yangına yol açan kıvılcımların sebep olduğu iddia edilen 2 kişi, yetkililer tarafından gözaltına alındı. Yangınla alakalı soruşturma süreci devam etmekte.

