Haberler

Bolu-Mudurnu Yolunda Araç Yan Yattı

KAZA DETAYLARI

Bolu-Mudurnu kara yolunda, virajı alamayan bir hafif ticari araç yoldan çıkarak yan yattı. Bu trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunun Yazılar köyü mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiler doğrultusunda, F.A. yönetimindeki 20 AED 893 plakalı hafif ticari araç, virajı geçerken yoldan çıkma durumu yaşadı.

SALİH DURUM

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüsü F.A. ve araçta bulunan yolcu A.K. hafif yaralar aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili gerekli inceleme çalışmaları başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İlkokul Öğrencilerine Kırtasiye Seti Hediye

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, bu yıl da okula başlayan 9 bin çocuğa kırtasiye seti hediye edileceğini duyurdu. Destek, yeni eğitim yılına başlamaya hazırlanan öğrencilere verilecek.
Haberler

İzzet Özilhan, Tanınmış İş İnsanı

İzzet Özilhan, Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak tanınan bir iş insanıdır. Kariyeri ve özel hayatı ile sıklıkla ilgi çekmektedir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.