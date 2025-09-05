Bolu-Mudurnu Yolunda Araç Yan Yattı

KAZA DETAYLARI

Bolu-Mudurnu kara yolunda, virajı alamayan bir hafif ticari araç yoldan çıkarak yan yattı. Bu trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunun Yazılar köyü mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiler doğrultusunda, F.A. yönetimindeki 20 AED 893 plakalı hafif ticari araç, virajı geçerken yoldan çıkma durumu yaşadı.

SALİH DURUM

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüsü F.A. ve araçta bulunan yolcu A.K. hafif yaralar aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili gerekli inceleme çalışmaları başlatıldı.