Bolu’nun Küplüce Köyü’nde Yangın Söndü

ORMAN YANGINI BOLU’DA MEYDANA GELDİ

Bolu’nun Küplüce köyü mevkiinde bir orman yangını başladı. Çevrede bulunan vatandaşların verdikleri ihbar ile olay yerine yönlendirilen ekipler, hızlı bir şekilde yangına müdahale etti.

HIZLI MÜDAHALE İLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, merkeze bağlı Küplüce köyü civarında patlak verdi. Karadan ekiplerin yanı sıra, Gerede ilçesindeki yangın söndürme helikopteri de havadan yangına destek sağladı. Yapılan çalışmalar sonucunda alevler hızla kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında bir inceleme süreci başlatıldı.

Bitlis’te Nemrut Toplantısı Yapıldı

Bitlis'te düzenlenen toplantıda, Vali Ahmet Karakaya, Nemrut Kalderası'nın korunması ve turizm potansiyelinin artırılması için atılacak adımları ele aldı.
Bitlis’te Sahte Kimlikle Yakalandı

Bitlis'te yapılan kimlik kontrolünde sahte kimlik kullanırken yakalanan M.B., kasten adam öldürme suçuyla aranıyordu ve tutuklanarak cezaevine konuldu.

