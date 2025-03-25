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Bolu Operasyonunda 16 Kişi Yakalandı

OPERASYONLARDA YAKALANAN YABANCI ŞAHISLAR

Bolu’da son hafta içerisinde yapılan operasyonlar neticesinde 16 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Bolu Valiliği, polis ve jandarma ekiplerinin 17-23 Mart tarihleri arasında şehirde gerçekleştirdiği “göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti” odaklı çalışmalara dair verilerini açıkladı.

GÖZALTINA ALINANLAR VE İŞLEM SÜRECİ

Bu operasyonlar sonucunda ekipler, 16 yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanmasının ardından bu kaçak göçmenler, Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Söz konusu kişilerin sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemleri başlatıldı.

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