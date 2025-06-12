Bolu Orman Yangını Erken Söndürüldü

ORMAN YANGINI ERKEN MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Bolu’da çıkan bir orman yangını, hızlı bir müdahale sayesinde genişlemeden kontrol altına alındı. Merkeze bağlı Çaltepe Orman İşletme Şefliği alanında, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı.

VATANDAŞLAR VE MUHTARIN YARDIMIYLA MÜDAHALE

Yangına, Değirmenbeli köyü muhtarı ve çevre halkı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan su tankerleriyle müdahale etti. Bu hızlı müdahale, yangının daha fazla yayılmasını engelleyerek alevlerin kontrol altına alınmasını sağladı. Ayrıca, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki soğutma çalışmalarıyla yangının tamamen söndüğünden emin oldu.