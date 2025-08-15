Bolu Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

BOLU’DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu’da, ormanlık alanda meydana gelen yangın havadan ve karadan etkili bir müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, Gölköy Baraj Göleti yakınlarında, kuru otların yoğun olduğu bir ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla geniş bir alana yayıldı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi. Gerede’de bulunan Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme helikopteri de müdahalelere destek verdi. Ekiplerin, vatandaşların yardımıyla gerçekleştirdiği havadan ve karadan yapılan müdahale sayesinde yangın hızlı bir şekilde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

YARDIMA GELEN VATANDAŞLARDAN AÇIKLAMALAR

Yangına müdahaleye katılan Erbay Tuncel, “Dumanları gördük, yardıma geldik. Müdahaleyle söndürüldü. Köşede çok yoğundu. O kısmı da hallettik. İlk müdahaleyi buradaki tüplerle yaptık. İtfaiye hemen geldi. Hortumu çektik, söndürdük” diyerek yangına nasıl müdahale ettiklerini anlattı. Yangın sonrasında bölgede yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.