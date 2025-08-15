Haberler

Bolu Ormanlık Alanında Yangın Söndürüldü

ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Bolu’da ormanlık bir alanda çıkan yangın, büyümeden itfaiye ve orman ekipleri tarafından söndürüldü. Gölköy Sulama Göleti mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine hemen itfaiye, orman ekipleri, jandarma ve polis yönlendirildi.

YANGINA HAVADAN MÜDAHALE

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere hızlıca müdahale etti. Ayrıca, yangın söndürme helikopteri de havadan destek vererek yangının kontrol altına alınmasında etkili oldu. Ekipler, alevler büyümeden yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Örebro’da Silahlı Saldırı, İki Yaralı

Örebro, İsveç'te bir cami yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Ayrıca, olay üzerine bir soruşturma açıldığı bildirildi.
Arazöz, Yangın İçinde Mahsur Kaldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınında alevler arasındaki arazöz, telsizle yardım isteyerek helikopterlerle kurtarıldı. Yangına 3 helikopter ve 115 personelle müdahale edildi.

