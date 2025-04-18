Bolu Otel Yangını Sonrası İlgi Düşerken

TURİZMDEKİ DÜŞÜŞ HIZLANIYOR

KARTALKAYA’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından Bolu’daki otellere olan ilgi ciddi şekilde azaldı. Kentin ekonomisini etkileyen turizm sektörü, bu olayla büyük bir darbe aldı. Otel sahipleri, yaşanan krizi aşmak amacıyla bir araya geldikleri çalıştayda çözüm yolları aradılar. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, “Bolu iki milyon turist ağırlayan bir kent. Bir yanlışın bütün kenti cezalandırmasına karşıyız” dedi.

DOLULUK ORANLARI DÜŞTÜ

21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın nedeniyle, Bolu’daki turizm tesislerinin doluluk oranları büyük düşüş yaşadı. Daha önce tatil günlerinde doluluk oranları yüzde 90’a ulaşırken, yangından sonra tatil günlerinde bu oran yüzde 20’lere geriledi. Kentin ekonomik yapısının yüzde 25’ini oluşturan turizm sektörü, bu süreçte zorluklarla karşı karşıya kaldı. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan ‘Ticaretin Kalbi Turizm Çalıştayı’na katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yangının etkilerini vurgulayarak, gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

KENTE ÖZEL DURUMLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu olay sonrası kentin olumsuz bir imaj edindiğini ifade etti. Özcan, “Turizm Bakanlığı’ndan eksikliklerin giderilmesi için 1 yıl süre talep ediyoruz. Olayın bizim kentimizde yaşanması nedeniyle özel bir durum söz konusu. Valilik koordinasyonunda oluşturulan komisyon çalışmalara devam ediyor. Bazı otellerde eksiklikler tespit edildi” dedi.

Otel işletmecisi Emrah Yaman, hem yangın hem de deprem güvenliği açısından denetimlerin gerekliliğini belirterek, ruhsat izinlerini alamadıklarını açıkladı. “Otelimi 2017 yılında açtım, 2007 yangın yönetmeliğine göre inşa edildi. 2018’deki yönetmelik değişikliği ile ikinci yangın merdivenine ihtiyaç oluştu. Oysa biz her türlü önlemi aldık. Ancak yapı kontrollere onay almadan ruhsat veremiyorlar. Bu durum, ek yönetmeliklerin çıkmasıyla çözülebilir” diye konuştu.