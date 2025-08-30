Bolu Otoyolu’nda Tır Yaralandı

LASTİK PATLAMASI VE KAZA

Anadolu Otoyolu’nun Bolu bölümünde, lastiği patlayan bir tıra bir otomobil çarptı ve bu olay sonucunda 1 kişi yaralandı. İstanbul yönünde seyir halinde olan M.Y. yönetimindeki 34 CKH 310 plakalı tır, Çakmaklar mevkiinde lastiğinin patlaması nedeniyle şerit değiştirmek zorunda kaldı. Bu esnada A.A.E. (35) kontrolündeki 34 HCK 526 plakalı otomobil tıra çarptı.

DURUM VE YARALILAR

Olayın ardından durum hemen yetkililere bildirildi. Bölgeye sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan otomobildeki yolcu S.E. (60), sağlık personeli tarafından hastaneye götürüldü. Kaza sonrası bir süreliğine gerçekleşen ulaşım aksaması, araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.