Bolu, Tarım Ve Orman Bakanı Yumaklı

BOLU’NUN TARIMSAL GÜCÜ VE YENİ PROJELER

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin tarımsal hasıla açısından dünyada 7’nci, Avrupa’da ise 1’inci sırada olduğunu vurguladı. Yumaklı, “Üreticilerimizin alın terini koruyarak kırsaldaki refahı artırmaya devam edeceğiz” dedi. Bakan ayrıca, hayvancılıkta uygulanacak “Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi” ile sütçü ırk fazlalığından etçi ırk yavrularının alınacağını belirtti. Her yıl 200 bin baş hayvanın üreticilerden temin edilmesi ve bu projeyle 8 milyar liranın ülke içinde kalmasının hedeflendiğini ifade etti. Bolu’ya gelen Yumaklı, ilk olarak Valilik ziyaretinde bulundu ve burada Vali Abdulaziz Aydın ile protokol üyeleri tarafından karşılandı.

ÜRETİM VE TARIM SÜREÇLERİ HAKKINDA MESAJLAR

Bakan Yumaklı, AK Parti Bolu İl Başkanlığı’nda yaptığı açıklamalarda, “Yol, milletimizin yoludur. AK Parti milletimizden aldığı güçle ve destekle 23 yıldır iktidarını devam ettirmektedir” dedi. Yumaklı, Türkiye’nin tarihsel bir eşikte durduğunu belirterek, “Artık emperyal güçlere boyun eğmeyen, oyun kurucu bir Türkiye vardır” şeklinde konuştu. Türkiye Yüzyılı vizyonunda tarım ve ormanın stratejik öneme sahip olduğuna işaret eden Yumaklı, “Gıda arz güvenliğini milli güvenliğin bir şartı olarak görüyor, tarım politikalarımızı buna göre şekillendiriyoruz” dedi.

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ PLATLAR

Türkiye’nin tarımsal hasılada dünya genelinde 7, Avrupa’da ise 1’inci sırayı elde ettiğini belirten Yumaklı, “23 yıl içinde tarım sektörüne büyük yatırımlar yaptık” ifadesini kullandı. Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi sorunların tarım ve orman sektörünü etkilediğini vurgulayan Yumaklı, “Yeni bir üretim planlaması dönemini başlatıyoruz” dedi. “Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi”nin detaylarını paylaşan Bakan, üretim hedefleri doğrultusunda sütçü ırk popülasyonundaki fazlalığın etçi ırka dönüştürüleceğini belirtti.

ZİRAİ DON ETKİLERİ VE TAZMİNAT ÖDEMELERİ

Zirai don olayına değinen Bakan Yumaklı, 65 ilde çiftçilerin bu durumdan etkilendiğini belirtti. Bolu’da yaklaşık 2 bin üreticinin zarar gördüğünü ifade eden Yumaklı, TARSİM kapsamında don olayından etkilenen üreticilere 16 milyon lira hasar tazminatı ödendiğini ve toplamda 19 milyon lira daha ödenecek olduğunu aktardı. Sigortası olmayan üreticilerin masraflarının karşılanmasına bu ay başlanacağı bilgisini paylaştı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN YENİ ADIMLAR

Yumaklı, Orta Vadeli Program’ın tarım, orman ve su sektörlerini güçlendirecek adımlar içerdiğini vurguladı. “Bu hafta Resmi Gazete’de yayımlanan program, birçok sektörde ülkemizin büyümesine katkı sağlayacak önemli çalışmaları kapsıyor” dedi. Gıda arz güvenliğini artırmayı ve enflasyonla mücadeleyi ön plana alan bu adımların sektörü risklere karşı daha dayanıklı hale getireceğini ifade etti. “Bu sayede önümüzdeki 3 yılda sektörümüzü güçlendirmiş olacağız” dedi.