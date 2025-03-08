Bolu TEM’de Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı

ARGE ETEKİ KAZA

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde, dinlenme tesisinin girişindeki bariyerlere çarpan Tofaş marka otomobil birkaç kez takla atarak kullanılamaz hale geldi. Meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Kaza, saat 18.45 sıralarında TEM Otoyolu’nun Bolu geçişindeki Çaydurt mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İstanbul yönünde ilerleyen M.B. idaresindeki 41 AGF 939 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu dinlenme tesisinin önündeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak taklalar attı.

KAZADA M.B. AĞIR YARALANDI

Kaza sonucunda otomobil, büyük hasar gördü ve olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü M.B. ağır bir şekilde yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan E.D. ve A.K. olay yerinde yaşamını yitirdi. M.B., sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.