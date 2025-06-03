Bolu Valiliği, 4 Haziran’da Yasaklar Uygulayacak

BOLU VALİLİĞİ’NDEN TRAFİK TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI

Bolu Valiliği, Kurban Bayramı tatili döneminde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir karar aldı. 4 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 16.00’dan itibaren 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 11.00’a kadar, TEM otoyolu ve D100 karayolu Ankara yönünde, kamyon, çekici ve tanker gibi ağır taşıtların geçişine kapatılacak. Bu karar, büyük şehirlerden diğer ilçelere ve turizm bölgelerine giden güzergahlarda beklenen araç yoğunluğunun göz önünde bulundurulmasıyla alındı.

AĞIR TAŞITLARIN GEÇİŞ İZNİ VERİLMEYECEK

Bolu Valiliği, bu tedbirler ile vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, trafik sıkışıklığının azaltılması, trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve asayişin muhafaza edilmesi amacıyla harekete geçti. “04.06.2025 Çarşamba günü saat 16.00’dan itibaren 06.06.2025 Cuma günü saat 11.00’a kadar, Ankara ili istikametine; O-4 Anadolu otoyolu Düzce il sınırından Ankara il sınırına, D-100 Devlet karayolu Düzce il sınırından Gerede ilçesine, D-750 Devlet karayolu Gerede ilçesinden Ankara iline kadar, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişlerine 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereği izin verilmemesine Valiliğimizce karar verilmiştir” denildi.

İSTİSNALAR BELİRTİLDİ

Alınan karar kapsamında bazı istisnaların bulunacağına da dikkat çekildi. “Tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir.” ifadesi kullanıldı.