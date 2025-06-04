Bolu ve Düzce’de Yoğun Trafik Var

YOĞUN TRAFİK DURUMU

Anadolu Otoyolu’nun Bolu ve Düzce kesiminde, Kurban Bayramı tatili sebebiyle bazı sürücülerin yola çıkmasıyla birlikte yoğunluk oluşuyor. Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin otoyoldan geçişleri devam ediyor. Sürücülerin seyahat etmesi, otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampası ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı bir yoğunluk yaratıyor. Artarak süren bu yoğunluk nedeniyle araçların sürüş hızları zaman zaman düşmekte.

DÜZCE KESİMİNDE TRAFİK ARTIKLIĞI

Otoyolun İstanbul yönünde ulaşım ise normal akışında sağlanıyor. Düzce kesiminde bulunan Yeşilyayla, Gümüşova rampaları, Sinirci, Düzce gişeleri ve Üçköprü mevkilerinde de trafik yoğunluğunun arttığı gözlemleniyor. Otoyol jandarması, bu mevkilerde ulaşım aksamaması için gerekli denetimlerini sürdürüyor. Ayrıca, bayram tatili için memleketlerine giden sürücüler, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sakarya kesiminde de yoğunluğa sebep oluyor.

Trafik akışının Akyazı ve Hendek mevkisinde zaman zaman durma noktasına geldiği görülüyor. Bu durum, bayram tatili süresince sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.