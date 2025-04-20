Bolu’ya gelen ünlüler çok beğendi

ÜNLÜ İSİMLER BOLU’NUN DOĞASINA HAYRAN KALDI

Bolu’da gerçekleşen etkinliklere katılan ünlü isimler, bu şehrin eşsiz doğasına hayran kaldı. Güven Kıraç, insanların çoğunun dünya güzelliklerini görmeden hayatını kaybettiğini söylerken, “Hiç kimse hiçbir yeri görmeden ölüyor” ifadesini kullandı. Türkiye’nin sevilen oyuncuları, Bolu’nun doğal güzelliklerinden ve atmosferinden etkilendiler. Tiyatro ve sinema dünyasının önde gelen isimleri, Bolu’da bulunmanın kendilerine büyük bir ilham kaynağı sağladığını belirtti.

BOLU BİR TURİZM CENNETİ

Levent Ülgen, Bolu’nun turizm cenneti olduğunu vurguladı. “Gerçekten bir cennet etrafı, kasabanın içi. Çok keyifli. Göller bölgesi ayrı bir güzellik. Ben bayağı kamp yaptım. Zaten Bolu başlı başına bir turizm cenneti” şeklinde ifade etti. Bolu’nun doğal güzellikleri ve turistik aktiviteleri konusundaki övgüleri sürdürdü.

DÜNYA GÜZELLİKLERİNİ GÖRMEK ÖNEMLİ

Güven Kıraç, insanların hayatta en güzel işlerinden birinin gezmek olduğunu dile getirerek, “Gezerken para kazanabilseydik, başka dertlerimiz olmasa” dedi. Dünya güzelliklerine ulaşmak için yeterince şanslı olmadıklarını ve birçok insanın denizi görmeden hayatını tamamladığını belirtti. Kıraç, “Dünya çok güzel, dağlar, ovalar, göller, inanılmaz nimetlerle dolu” diyerek bu konudaki düşüncelerini paylaştı.

BOLU’NUN GASTRONOMİK ÖNEMİ

Bekir Aksoy, Bolu’nun önemine dikkat çekerek, daha önceleri yemek programları yaptığını ve Bolu Mengen’de çekim gerçekleştirdiğini belirtti. Aksoy, “Bolu’nun önemini zaten anlatmaya gerek yok. Hem kayak merkezi hem gastronomi merkezi. Buradan geçerken, Ankara’ya gidilirken Bolu’da durulurdu. Bolu insanı da çok sıcak, çok samimi” diye ekledi.