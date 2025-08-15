Bolu’ya Silaj Paketleme Makinesi Teslim

ÇİFTÇİLER İÇİN YENİ MAKİNE TESLİMATI

Bolu’nun Seben ve Yeniçağa ilçelerinde yer alan çiftçilere fayda sağlamak amacıyla alınan silaj paketleme makinesi teslim edildi. Seben Haccağız Tarımsal Kalkınma Kooperatifi önünde yapılan törende, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Bolu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin işbirliğiyle hayata geçirilen “Gelenekten Geleceğe Agroekoloji ile Bereketli Yarınlar” projesi doğrultusunda bu makine edinildi.

VALİ YARDIMCISI VE YETKİLİLER KATILDI

Silaj paketleme makinesi, Yeniçağa ve Seben’deki çiftçilerin kullanımına sunulmak üzere birlik yetkililerine teslim edildi. Törene Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Çakal, Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ve yerel çiftçiler katıldı.