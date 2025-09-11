Bolu Yangınında 78 Kişi Hayatını Kaybetti

BOLU’DA YANGIN FACİASIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Bolu’da kayak merkezi olan Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli’nde meydana gelen yangın, 78 kişinin hayatını kaybetmesine ve 133 kişinin yaralanmasına yol açtı. Dava süreci devam ederken, otelin müdürü Zeki Yılmaz’ın yangın çıktığında müşterilerden önce otel yetkililerine ulaşarak “Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı” dediği öğrenildi.

YANGINI TAKİP EDEN RAPORLAR

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporlar, olayın aydınlatılmasına yardımcı oldu. Bu raporlar, tutuklu sanıklardan Gazelle Otel’in genel müdürü Ahmet Demir’in, otel yangınından 3 gün sonra ‘İş güvenlik acil yapılacak durumlar’ isimli bir Whatsapp grubu kurduğunu ve sadece 24 Ocak 2025 tarihinde yazışmaların yapıldığını gözler önüne serdi. Ayrıca, otelin sahibi Halit Ergül’ün tutuklu kızı Ceyda Hacıbekiroğlu’nun da yangın sonrası çalışanlara talimatlar verdiği mesajları dava dosyasına girdi. Hacıbekiroğlu, mahkemedeki savunmasında otelle ilgili yetkisinin olmadığını belirtse de Whatsapp grubunda teknik personellere asansörlerle ilgili direktifler verdiği tespit edildi.

ZEKİ YILMAZ’IN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan telefon inceleme raporları, otel müdürü Zeki Yılmaz’ın yangın öncesinde otel yetkililerine erken haber verdiğini ortaya koydu. Yangın gecesi, 21 Ocak saat 03.30’da otel yetkilileri ile 14.6 saniyelik bir görüşme yaptığı ve “Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı. Restorandan geliyor. Lütfen lütfen” ifadelerini kullandığı dava dosyasında yer aldı.

SUÇLAMALAR VE CEZALAR

Yangının ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otel sahipleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında 78’er kez ‘Olası kastla öldürme’ ve ‘Olası kastla kasten yaralama’ suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bu gelişmeler, yangın sonrası yaşanan olayların ve sorumlulukların göz önünde bulundurulması açısından oldukça önemli bir yere sahip.