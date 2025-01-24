Bolu Yangınında Eşini ve Çocuklarını Kaybetti

BOLU KARTALKAYA’DAKİ YANGIN FACİASI

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınında 36’sı çocuk toplamda 78 kişi hayatını kaybetti. Bu trajedinin içerisinde yer alan 4 kişilik aileden Ebru Boduroğlu ile çocukları Alican ve Elif Nas Boduroğlu da hayatlarını kaybetti. Baba Mete Tunç Boduroğlu, yangın sırasında camdan atlayarak hayatta kalmayı başardı.

CENAZE TÖRENİ İSTANBUL’DA DÜZENLENDİ

Cenazeleri İstanbul’a getirilen Ebru Boduroğlu ve çocukları için 9. sınıf öğrencisi Alican ile 5. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu adına Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde bir tören düzenlendi. Törene, yakınları ve sevenleri katıldı.

BABA DUIŞTAN SONRA CENAZEYE KATILDI

Törende gözyaşları sel oldu. Yangın anında camdan atlaması sonucu vücudunda kırıklar oluşan baba Boduroğlu, acılı gününde ailesini yalnız bırakmadı. Özel izinle ambulans ve sağlık ekipleri eşliğinde cenazeye getirilen Tunç Boduroğlu, taziyeleri kabul ettikten sonra son kez ailesinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve iki çocuğu, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmek üzere götürüldü.