Bölücü Terör Örgütlerinin Fesih Süreci Takipte

TOPLANTININ DETAYLARI

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen bu önemli toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kritik toplantıda alınan kararları kamuoyuna duyurdu.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJLARI

Toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğimiz ile ülkemizin bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen operasyonlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. “Bölücü terör örgütünün kendisinin feshi ve uzantılarının tasfiyesi süreci titizlikle takip edilecek” ifadesi kullanıldı. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlığı ile milletimizin azmi sayesinde, terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması durumunda, millî birlik ve beraberliğin daha da pekişeceği vurgulandı.

SURİYE’DE DEVAM EDEN GAYRET

Toplantıda Türkiye’nin, Suriye’de yeni yönetimin kalıcı huzur ve istikrarın sağlanmasıyla terör örgütlerinden arındırılması konusundaki çabalarına destek vermeye devam edeceği belirtildi. Ülke içindeki istikrarı bozmak isteyen kışkırtmaların dikkatle takip edildiği ifade edilirken, Suriye’nin toprak bütünlüğü ile dinî, mezhebî ve etnik kimliklerin korunmasına yönelik yaklaşımın sürdüreceği kaydedildi.

FİLİSTİN MESAJI

Filistin meselesine dair son durum da toplantıda ele alındı. “İsrail’in tatbik ettiği soykırım ve işgal politikalarına son vermesi gerektiğine” vurgu yapıldı. Ayrıca, Gazze halkının güven, huzur ve refah içerisinde özgürce yaşayabilmesi için atılacak adımlar ve harap olan bölgenin yeniden inşası konularında devam eden çabaların önemi belirtildi.

RUSYA-UKRAYNA SÜRECİ

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda müzakerelere öncelik verilmesine yönelik memnuniyet ifade edildi. “Ülkemiz, sürecin adil ve onurlu bir anlaşmayla sonuçlanması için inisiyatif üstlenmeye devam edecek” denildi.

BOSNA HERSEK VE BALKANLAR

Bosna Hersek’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz destek verileceği bir kez daha ifade edildi. Türkiye’nin, Balkanlar’daki huzur ortamını olumsuz etkileyecek gelişmelere karşı dikkatli olacağı ve bölgedeki barışın korunması için çaba göstermeye devam edeceği belirtildi.

TÜRKİYE’NİN AVRUPA’DAKİ ROLÜ

Ayrıca, Türkiye’nin jeopolitik konumunun sunduğu fırsatların yanı sıra, güçlü askerî gücünün ve savunma sanayisinin gelişiminin Avrupa’nın güvenliğine katkı sunduğu vurgu yapıldı. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerindeki canlanmanın önemine dikkat çekilerek, Türkiye’nin güvenlik alanındaki rolüne işaret edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulmuştur.