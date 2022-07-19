Bolu’da 21 çocuk zehirlendi

Bolu’nun merkeze bağlı Yuva köyünde yaşayan 21 çocuk, kusma ve bulantı şikayeti nedeniyle hastaneye koştu.

Bolu’da kusma ve bulantı şikayetiyle 21 çocuk hastaneye başvurdu. Köydeki su deposundan incelenmek üzere numune alındı. Balu Valisi Erkan Kılıç, tedavileri devam eden çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Bolu’da 21 çocuk zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Su ya da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan çocukların tedavisi devam ediyor.

Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince köydeki su deposundan incelenmek üzere numune alındı. Sağlık Bakanlığınca da bölgeye inceleme yapmak üzere ekip gönderildiği öğrenildi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, gazetecilere, Yuva köyünde 21 çocuğun kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere başvurduğunu söyledi.