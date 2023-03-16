Bolu’da deprem! Açıklama geldi

Bolu’da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden açıklama geldi.

AFAD’dan son dakika deprem açıklaması geldi. Bolu’da 13.55’te 8.13 kilometre derinlikte 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Bolu’da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 13.55’teki depremin derinliği 8,13 kilometre olarak kaydedildi.

Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer depreme ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

“OLUMSUZ BİR DURUM YOK”

Deprem sonrasında olumsuz bir durum bulunmadığını belirten Sezer, “Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım.” dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bolu Valiliği’nden de bir açıklama geldi. AFAD’ın açıklamasına benzer bir şekilde olumsuz bir durum olmadığı ifade edildi. Açıklamada, “Deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şuana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.” denildi.