Bolu’da FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı Bolu’da düzenlenen operasyonlarda bir öğretmen gözaltına alındı.

Bolu’da, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, üniversitede teknisyen olarak çalışan H.H. (29) ve özel okul öğretmeni M.Y.B. (29) gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde teknisyen olarak çalışan H.H. ve özel eğitim kuruluşunda öğretmen olan M.Y.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Örgütle ilişkisi olduğu tespit edilen 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.