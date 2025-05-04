Boluspor 10-1 Galibiyetle Coştu

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Kocaeli’de Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor’a karşı 10-1 gibi etkileyici bir skorla galip gelen Geosis Boluspor’un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, maçta topun oyunda kaldığı sürenin çok kısa olduğunu ifade etti. Koşukavak, takımının saha kenarındaki notlarına göre oyun süresinin 90 dakika görünmesine rağmen, “Sanırım 35 dakika falan oynadık” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Ülke futbolu adına üzüntü duyduğunu aktaran Koşukavak, “İlk yarı özellikle, çok da iyi mücadele ettiler” ifadesini kullandı. Play-off’a kalmak adına gol averajına ihtiyaçları olduğunu belirten Koşukavak, geçmiş hafta rakiplerinin gollerine yanıt verebilmek için kendi takımlarının da gol atması gerektiğini vurguladı.

GENÇ OYUNCULARA VURGU

Koşukavak, oyuncularının başarısının hakkının verilmesi gerektiğini söylerken, “35 dakikalık oyunda 10 gol atan oyuncularımızın da hakkını verelim.” şeklinde konuştu. Bu sezon topun oyunda kaldığı sürenin zirveye ulaştığını dile getiren Koşukavak, sporcularını tebrik etti ve 35 dakikada 10 gol atarak gösterdikleri inancı öne çıkardı.

YENİ MALATYASPOR TEKNİK SORUMLUSUNDAN CEVAP

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor’un teknik sorumlu Murat Uçkun ise, ligde haftalar öncesinde yaşanan küme düşmelerinin netleştiğini belirtti. Geçen hafta oynadıkları Iğdır FK maçındaki skorun kendileri açısından olumsuz olduğunu ifade eden Uçkun, sahadaki oyuncularının genç olduğunu hatırlatarak, “Tribünde sıkıntılar, kenarda sıkıntılar oldu” dedi. Yeni Malatyaspor’un büyük bir camia olduğunu vurgulayan Uçkun, Iğdır’a maç verdiklerine dair yorumlara da yanıt vererek, “Biz Iğdır’a maç verdik 9-0 yenildiysek, bugün de Bolu’ya maç verip 10-1 mi yenildik?” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Yeni Malatyaspor takımı kimsenin masasının mezesi olacak takım değildir. Bunu herkes bilsin” diyerek takımlarının onurunu savundu.