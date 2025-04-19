Boluspor, 3 Puan İçin Mücadele Etti

GALİBİYET SONRASI DEĞERLENDİRME

Boluspor’un Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Fatih Karagümrük’e karşı elde ettikleri galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. “Çok kıymetli bir 3 puan aldık. Elimizden ne geliyorsa o gayreti göstereceğiz” diyerek bu zaferin önemini vurguladı. Sakarya’da oynanan Trendyol 1. Lig’in 35. haftasındaki karşılaşmada Boluspor, Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti.

BASIN TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALAR

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Koşukavak, “Zor bir maçtı, ligin ikincisi ile oynadık. Ben geldiğimden beri sadece bir tane iç sahada maç oynayabildim. Çok zor bir süreç bizim adımıza” şeklinde düşüncelerini aktardı. Ayrıca, Sakaryaspor’a stadyumu verdikleri için teşekkür etti ve federasyona da, stat sorununu bu hafta hızlı bir şekilde çözdüğü için minnettarlığını ifade etti.

OYUNUN ANALİZİ

Koşukavak, maçın gidişatıyla ilgili olarak kadro kalitesinin yüksek olduğunu ve Fatih Karagümrük’ün kaliteli oyunculara sahip olduğunu belirtti. “Geçen hafta galibiyet alabilirdik, orada oyunu tutamadık. Bugün ise oyunun başından sonuna kadar tamamen oyunu biz kontrol ettik, topa da sahip olduk, çok iyi savunma duruşları da gösterdik, çok karakterli oynadık” dedi. Oyuncularının teorideki kavramları iyi bir şekilde pratiğe döktüğünü vurguladı.

HEDEF SÜPER LİG

Koşukavak, bu galibiyetin play-off hedefini de beraberinde getirdiğini ifade ederek, “İnşallah geçen seneki nasip olan play-off oynamak bu sene de nasip olur. Bu sefer play-off bizim için araç, inşallah play-off’a kalırsak Süper Lig’e çıkmak amaç olacak” şeklinde konuştu. Son olarak, “Bu kadar karakterli oynayan takıma çok teşekkür ediyorum. Karagümrük’e de başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.