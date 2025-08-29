Boluspor, Abdurrahman Üvesin’i transfer etti

TRANSFER HABERİ

1. Lig takımlarından Boluspor, son olarak Konyaspor’da forma giymiş 21 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üvesin’i 1 yıllığına kadrosuna kattı. Kulüp tesislerinde yapılan imza törenine Boluspor Başkanvekili Mustafa Yüksel ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Törende Abdurrahman Üvesin, Boluspor ile olan 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

BAŞKANVEKİLİ YÜKSEL’İN AÇIKLAMALARI

Transfer ile ilgili olarak yapılan açıklamada Boluspor Başkanvekili Mustafa Yüksel, “Boluspor’a genç bir topçu daha kazandırdık. İnşallah hayırlı olur umuduyla. Sahaya göndereceğiz bakalım. Abdurrahman kardeşimiz Boluspor’a inşallah faydalı olur” dedi. Yüksel, ayrıca hafta sonu oynanacak olan Sakaryaspor karşılaşmasına da değinerek, “Galibiyet maçına çıkacağız, inşallah galip de geliriz. Baktığımızda Sakarya’dan daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Sakarya da iyi transferler yaptı ama biz daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

ABDURRAHMAN ÜVESİN’İN HEDEFLERİ

Boluspor’un yeni transferi Abdurrahman Üvesin de yaptığı açıklamada, “Boluspor büyük bir kulüp. Boluspor için bu sene elimden geleni yapacağım. İnşallah sakatsız, belasız bir sezon olur hepimiz için” diye belirtti.