Boluspor Atatürk Stadyumu’nu Açmayı Bekliyor

BOLUSPOR’UN STADYUMU KAPATILDI

BOLUSPOR’un maçlarını gerçekleştirdiği Atatürk Stadyumu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 16 Şubat’ta kapatıldı. Stadyumda yapılacak yeni düzenlemeler 10 gün içinde tamamlanırsa, kırmızı beyazlı takım Manisa FK ile olan maçını kendi sahasında oynayacak. İhsaniye Mahallesindeki 67 yıllık Bolu Atatürk Stadyumu, 16 Şubat 2025 tarihinde yapılan teknik incelemeler sonucu depreme dayanıksız olarak belirlendi ve kapandı.

Stadyumun kapatılmasının ardından inşaat çalışmaları başladı ve 1’inci lig takımlarından Boluspor, iç saha maçlarını farklı şehirlerde oynamak zorunda kaldı. Şu an inşaat çalışmalarında son aşamalara gelindi. Eğer çalışmalar 10 gün içerisinde tamamlanırsa, Boluspor yeni sezonun ilk maçını Manisa FK’ya karşı kendi sahasında yapacak. Stadyum müdürü Şerafettin Bilgin, yapılan çalışmaların geçici düzenleme olduğunu aktararak, “Soyunma odaları, yönetim alanları ve kamera platformlarından oluşan 3-4 farklı yapının inşaatı devam ediyor. Müteahhit firma hızlı çalışıyor. 8-10 Eylül gibi inşaatın teslim edilmesini bekliyoruz. Ardından denetim süreci var. Eğer 12 Eylül’e kadar bu süreç tamamlanırsa, Manisa FK maçını burada oynayabiliriz” şeklinde konuştu.

Maraton tribünün önüne, gazeteciler ve protokol için yaklaşık 120 kişilik geçici bir tribün inşa ediliyor. Ev sahibi seyirciler kale arkasına yerleştirilecekken, misafir takım tribünü 140 kişiyle sınırlandırılacak. Toplam kapasitenin yaklaşık 2 bin 700 kişi olması bekleniyor. Ayrıca stadyum giriş sisteminde de yenileme çalışmaları devam ediyor. 3 adet turnike kurulması planlanıyor. Turnikelerden biri personel girişi, biri protokol ve basın mensupları için, diğeri ise genel seyirci girişi için kullanılacak.