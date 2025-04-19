Boluspor Fatih Karagümrük Canlı Yayın

BOLUSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINI CANLI İZLEME İMKÂNI

Boluspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan maç, futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Boluspor Fatih Karagümrük maçı için canlı yayın araştırması yapanlar, detaylara ulaşmakta zorlanmıyor. İlgilenenler için önemli bilgiler mevcut.

CANLI YAYIN DETAYLARI

Boluspor Fatih Karagümrük maçını canlı izlemek isteyenler, haberin içerik kısmında yer alan bilgiye göre, maçın canlı yayınını TRT Spor’dan takip edebilir. Maç, bu akşam saat 19.00’da başlayacak.

MAÇIN OYNANACAĞI YER

Karşılaşma, Bolu’da bulunan Bolu Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Daha fazla heyecan ve eğlence için ekran başında yer almayı unutmayın. İyi seyirler!