Boluspor, Fatih Karagümrük’ü 1-0 Yendi

BOLUSPOR, FATİH KARAGÜMRÜK’Ü MAĞLUP ETTİ

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Boluspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı ve maçı 1-0’lık skorla kazandı. Maçın ilk önemli anı, 23. dakikada yaşandı. Paul Mukairu’nun pasıyla ceza sahasında karşı karşıya kalan Khouma, kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya geldi. Ancak Khouma’nın şutunu kaleci başarılı bir şekilde kurtardı.

29. dakikada Camacho’nun sağ kanattan yaptığı ortada Wesley da Silva’ın kafa vuruşu, kalecinin müdahalesiyle gole dönüşmedi. Mücadelede asıl belirleyici an ise 66. dakikada geldi. Jefferson, ceza yayı üzerinde buluştuğu top ile kalecinin sağına yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve durumu 1-0 yaptı.

Maçın 77. dakikasında, Dovedan’ın kullandığı köşe vuruşunda Wesley’nin vuruşu kaleci Çağlar tarafından çelindi. Maçta hakemlik görevini üstlenen Sarper Barış Saka, yanında Haydar Avcı ve Tuncay Ercan ile birlikte mücadeleyi yönetti.

Boluspor bu sonuçla önemli bir galibiyet elde etti ve ligdeki durumunu sağlamlaştırdı.