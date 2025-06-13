Boluspor Kulübü Kongresinde Mahmut Alan Seçildi

MAHMUT ALAN YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Boluspor Kulübü’nün olağan genel kurulunda başkanlık görevine Mahmut Alan getirildi. Bolu Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede seçim tek liste ile gerçekleştirildi. Eski yönetimin yönetim kurulu, denetim kurulu ve mali durum raporlarının okunmasının ardından mevcut başkan Savaş Abak, görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler sundu. Abak, zorlu süreçlere rağmen son iki sezonda Boluspor’un play-off oynamasını sağladıklarını belirtti. Ayrıca, sahip olduğu desteği yeterince görmediğini düşündüğü için Boluspor başkanlığından ayrılmak istediğini ifade etti. Oylamamla Mahmut Alan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu göreve getirildi.

BOLUSPOR İÇİN EL BİRliği ÇAĞRISI

Mahmut Alan, yaptığı açıklamada, Savaş Abak’ın kulübün mevcut durumunu çok iyi özetlediğini vurguladı. Abak’ın yalnız kalmasının kendisini üzdüğünü dile getiren Alan, “Ben bu işi yapacak son kişiyim ama Boluspor’un kayyuma gitmesi, bu kulübün tarihinde şanla yüceltilmiş pek çok insanın geri planda kalması kadar hayret verici bir durum olamaz,” şeklinde konuştu. Alan, yeni yönetimlerine destek çağrısı yaparak, “Yeni başkan olarak Boluspor’a sahip çıkmayanlara nazik davranmayacağım. Kulüp olarak durumu nazik bir dille ele almayacağım. Boluspor’a yardım etmeyen Bolu’yu tercih etmez,” dedi. Ayrıca, Bakanlık ve esnaf ziyaretleri yapacağını, Boluspor adına hareket edeceğini belirtti.

KONGREDE YOĞUN KATILIM

Kongreye, kulübün eski başkanları, eski belediye başkanı Yüksel Ceylan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, delegeler ile taraftarlar katıldı. Alan, Boluspor’un sorunlarına çözüm bulmak için mücadele edeceklerinin altını çizerken, “Bolu taraftarı için kendimizi yakmaya geldik. Ne gerekiyorsa yapacağız,” dedi.