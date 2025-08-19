Boluspor, Lucas Lima ile sözleşme imzaladı

TRANSFER HABERİ

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, Brezilyalı futbolcu Lucas Pedro Alves de Lima ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki sol bek oyuncusu, Boluspor’un tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde kulüp başkanı Erdal Bayrak’ın da katılımıyla kadroya dahil oldu. Lucas Lima, kariyerinde Süper Lig ekibi Başakşehir formasıyla toplamda 110 maçta görev aldı.

İKİ TRANSFER DAHA YAPILACAK

Boluspor Başkanı Erdal Bayrak, Lucas Lima’nın transferi ile ilgili olarak, “Dünyaca ünlü yıldızımız Lucas Lima’yı Boluspor Kulübü’ne kazandırdık. Hayırlı olsun inşallah. Transfer listemizde iki oyuncu daha var. Şu an açıklamak doğru olmaz ama kısa zamanda duyuracağız inşallah” diyerek, ekibin gelecekteki transfer planlarını açıkladı.

LUCAS LIMA’DAN MUTLULUK AÇIKLAMASI

Boluspor’a katıldığı için mutluluğunu dile getiren Lucas Lima, “Burada olmaktan çok mutluyum. Bu takımın bir parçası olmaktan büyük onur duyuyorum. Bu yıl tüm kadromuz, oyuncularımız ve yönetimimizle birlikte iyi bir sezon geçirip hedeflerimize ulaşacağımızı umuyorum. Kulübe yardımcı olmaya ve bu sezon elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Bu yüzden beni karşıladığınız için teşekkür ederim. Hep birlikte sezon sonuna kadar mutlu olalım” şeklinde açıklama yaptı.