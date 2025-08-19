Boluspor, Lucas Lima ile Sözleşme İmzaladı

TRENDYOL 1. LİG’DE YENİ TRANSFER

Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor, Brezilyalı defans oyuncusu Lucas Lima ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı. İmza töreni, Karaçayır Mahallesi’ndeki kulüp tesislerinde gerçekleştirildi. Törene, Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak, yönetim kurulu üyeleri ve 33 yaşındaki Lucas Lima katıldı. Bayrak, “Dünyaca ünlü bir futbolcuyu kulübe kazandırdık” diyerek, iki oyuncu daha transfer etmeyi planladıklarını açıkladı.

LUCAS LIMA’NIN KARIYERİ

Sol bekte görev yapan Lucas Lima, kariyerine Brezilya’da Criciuma altyapısında başladı. Daha sonra sırasıyla Internacional, Botafogo, Goias ve ABC gibi önemli Brezilya kulüplerinde forma giydi. Lima, Internacional ile 2012 Campeonato Gaucho ve Botafogo ile 2013 Campeonato Carioca şampiyonlukları yaşadı. Avrupa’ya 2015 yılında transfer olan Lima, önce Portekiz’in Arouca kulübünde, ardından Fransa’nın Nantes takımında oynadı. 2019 yılında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli’ye transfer olan başarılı sol bek, 2021 yılında Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir ile sözleşme imzaladı. Lima, Başakşehir formasıyla 110 maça çıktı.