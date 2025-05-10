Boluspor Play-Off’a Yükseldi, Çalışacağız

TEKNİK DİREKTÖR YALÇIN KOŞUKAVAK’IN AÇIKLAMALARI

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, takımının play-off’a yükselmesine ilişkin duyduğu mutluluğu ifade etti. Koşukavak, “Hedefimiz olan Süper Lig’e çıkmak için oyuncularımla birlikte var gücümüzle çalışacağız. İnşallah bunu da başarırız” diye belirtti. Trendyol 1. Lig’in son haftasında, Boluspor deplasmanda Adanaspor’u 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek play-off’a adını yazdırdı.

PLAY-OFF HEDEFİNE İLERLEME

Karşılaşmanın ardından yapılan basın toplantısında Koşukavak, play-off aşamasında tüm güçleriyle sahada olacaklarını vurguladı. “Çok güzel bir yarış oldu, son haftaya kadar sürdü” ifadesini kullanan Koşukavak, teknik ekip ve oyuncuların büyük özveriyle çalıştığını, bu çabanın sonucunda play-off’a kaldıklarını söyledi. Ayrıca, “Orada da tüm gücümüzü ortaya koyacağız” dedi.

ZORLUKLARLA MÜCADELE

Koşukavak, takımı tebrik ederek, Boluspor’un zorluklarla dolu bir süreç geçirdiğini belirtti. “Şubat ayından bu yana, yani 4 aydır iç saha maçı oynamıyor Boluspor. Buna rağmen gururla, onurla, son düdüğe kadar mücadelemizi verdik. ‘Biz buradayız’ dedik” açıklamasında bulundu. Son olarak, Bolu camiasını ve halkını tebrik eden Koşukavak, “İnşallah sonu daha da güzel olur” diyerek hedeflerinin Süper Lig’e çıkmak olduğunu tekrar vurguladı.