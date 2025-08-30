Boluspor, Sakaryaspor’u 4-1 Yendi

MAÇIN KISACA DEĞERLENDİRİLMESİ

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında heyecan dolu bir mücadele yaşandı. Boluspor, Sakaryaspor’u deplasmanda 4-1’lik skorla geçerek önemli bir zafer elde etti. Maçın hakemleri Berkay Erdemir, Abdullah Uğur Sarı ve Haydar Avcı olarak görev yaptı.

TARAFTARLAR ÖNDE

Sakaryaspor’un kadrosu Szumski, Sadık Çiftpınar, Zwolinski, Kakuta, Emre Demir, Alaaddin Okumuş, Kolovetsios, Burak Altıparmak, Burak Çoban, Caner Erkin ve Kobiljar’dan oluştu. Boluspor ise Orkun Özdemir, Lima, Devran Şenyurt, Barış Alıcı, Liço, Hasani, Doğan Can Davas, Işık Kaan Arslan, Kouagba, Rasheed ve Balburdia ile sahada yer aldı.

GOLLER VE SARISARIKLAR

Karşılaşmada goller Hasani (24’, 28’ ve 80’) ve Boakye’nin (90+2’) yanı sıra Burak Çoban’ın (30’) kaydettiği golle geldi. Sarı kartlar ise Liço, Devran Şenyurt, Hasani (Boluspor), Caner Erkin ve Burak Altıparmak (Sakaryaspor) tarafından alındı.

Boluspor’un bu galibiyeti, sezonun geri kalanı için önemli bir motivasyon kaynağı oldu.