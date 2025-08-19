Boluspor Takımı Havalı, Mutlu

BOLUSPOR’DA TAKIM HAVASI VE DESTEK ÇAĞRISI

Boluspor’un Başkanı Erdal Bayrak, takımda çok güzel bir hava yakaladıklarını vurguladı. “Uyum çok güzel, hocamız çok güzel, egosuz bir futbolcu takımı kurduk” diyen Bayrak, son 25 yılda böyle bir takımda çalıştığını belirten hoca ve futbolcularla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Bayrak, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında, kongre sonrası yaşanan aksaklıklar sonucunda takımlarının kampa geç girdiğini ve sezona hazırlıksız başladıklarını belirtti.

BOLUSPOR’UN BEKLENTISI ALTINDAKİ DURUMU

Bayrak, “Takım şu an beklentinin altında. Bütçemize göre hareket ediyoruz ve yeterince destek göremiyoruz” ifadelerini kullandı. Kendi içlerinde başarıya ulaşabileceklerine inandıklarını belirten Bayrak, destek gelmesi durumunda takımın daha iyi yerlere ulaşabileceğini belirtti. Bu bağlamda, Bolu halkının, siyasetin ve belediyenin desteğinin önemli olduğunun altını çizdi. Yeni transferler konusunda ise, “Listemizde 2 oyuncu transferi daha var” diye ekledi.

BOLU ATATÜRK STADYUMU’NDAN GELEN SORUNLAR

Bolu Atatürk Stadyumu’nda devam eden çalışmaların, kırmızı-beyazlı takımın farklı şehirlerde maçlar oynamasına neden olduğunu belirten Bayrak, bu durumun kulübü maddi olarak zorladığını söyledi. “Stadyumla ilgili çalışmalar başladı. Normalde önümüzdeki maç bekleniyordu ama yetişmedi” diyen Bayrak, takımın taraftarının olmamasının, ilk maçlarında etkili olamadıklarını düşündüğünü belirtti. “Seyircimiz yoktu. İlk maçımızı belki de seyircimiz olsaydı, 2-0 kazandığımız maçı belki toparlardık” dedi. Stadyumla ilgili görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.