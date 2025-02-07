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Spor

Boluspor Taraftarı ve Günok Fair Play Ödülü Aldı

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TFF FAIR PLAY ÖDÜLÜ SAHİPLERİNİ BULDU

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, ocak ayı fair play ödülünü Boluspor taraftarları ile Beşiktaş kalecisi Mert Günok’a sundu. Boluspor taraftarları, Gençlerbirliği maçı öncesinde, Kartalkaya’daki otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşları anmak için siyah pankartlarla bir tören gerçekleştirdi.

BOLUSPOR TARAFTARLARINDAN ANMA TÖRENİ

Boluspor taraftarlarının bu duyarlılığı, fair play ruhunun güzel bir örneğini oluşturdu. Bunun yanı sıra, Mert Günok da benzer bir yaklaşım sergileyerek, Athletic Bilbao karşılaşmasında kendilerini tribüne çağıran taraftarlara, “Bugün sevinmek yok” şeklinde yanıt verdi. Mert Günok’un bu tavrı, spor camiasında önemli bir dayanışma mesajı verdi.

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