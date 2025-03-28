Boluspor Tek Hedef Play-Off Mücadelesi

MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. “Play-Off iddiamız olsun diye uğraşıyoruz. Oyuncularımız çok çalıştılar, çok ürettiler, çok istediler ama golü bulamayınca kazanamıyorsunuz” ifadesiyle oyuncularının çabasını vurguladı. Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Boluspor, Çorum’da konuk ettiği Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.

GALİBİYETİ HAKETTİK

Basın toplantısında konuşan Koşukavak, galibiyetin kendilerine ait olduğunu düşündüğünü ancak gol atamadıkları için bunu başaramadıklarını belirtti. Play-off hattına tutunmak istediklerini dile getiren Koşukavak, “Puanlar çok yakın. Ligin boyu kısalıyor. Bütün maçların önemi çok artıyor. Oyun olarak bugün kazanmayı çok hak ettik” dedi. Rakiplerinin 50 puanı olduğunu hatırlatarak, kendilerinin aşağıdan play-off hattına kalmaya çalıştıklarını ifade etti.

İYİ OYNADIK AMA GOLÜ BULAMADIK

Koşukavak, “İlk yarı ve ikinci yarı oyunu tamamen domine eden takımdık, topa sahip olup sürekli set oyunu yapıp skoru bulmaya çalıştık. Ama golü bulamadık. Çok rakip tarafında oynadık, çok topa hakim olduk. Golü atamadığımız için berabere bitti” şeklinde konuştu. İç saha avantajlarının varlığına rağmen 1 puanın yeterli olup olmadığını sorgulayan Koşukavak, Bandırmaspor’un kendilerinden daha üst bir oyun sergilediğini savundu. “3 puanı hak ettik ama maalesef böyle iyi oyunların hakkı bazen galibiyet olmuyor” diyerek futbolun belirsizliklerine de değindi.

GİDİŞATTAKİ HEDEFLER

Son olarak galibiyet almak ve play-off turuna tutunmak zorunda olduklarını vurgulayan Koşukavak, “Çok da takım var. Orada Çorum da var. İnşallah hak eden play-off’a kalır. Play-off iddiamız olsun diye uğraşıyoruz. Oyuncularımız çok çalıştılar, çok ürettiler, çok istediler ama golü bulamayınca kazanamıyorsunuz” diyerek Çorum FK’ye de başarılar diledi.