Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er, 3-4 transfer yapmayı planladıklarını söyledi

TEKNİK DİREKTÖR MUSTAFA ER’DEN TRANSFER AÇIKLAMALARI

Boluspor’un Teknik Direktörü Mustafa Er, son 4 haftada topladıkları 7 puanın kendilerine moral verdiğini belirtiyor ve hedeflerinin en az 3-4 transfer yapmak olduğunu söylüyor. Kaleci transferinin kesin olduğunu ifade eden Er, stoper, orta saha, kanat ve forvet arayışlarının devam ettiğini vurguluyor. Takım, milli maçlar sebebiyle verilen arada kendi tesislerinde antrenman yaparak 5. hafta hazırlıklarını sürdürüyor.

HAFTASONU GENÇLERBİRLİĞİ İLE HAZIRLIK MAÇI

Mustafa Er, ligde kalan 4 maç sonrasında elde ettikleri 7 puanın takımın gelişimi açısından önemli olduğunu söylüyor. Hafta sonuna kadar sürecek antrenmanların ardından, pazar günü Gençlerbirliği ile bir hazırlık maçı yapacaklarını ifade ediyor. Er, “En az 3-4 oyuncu aramıza katmak istiyoruz. Kaleci transferi kesin, ayrıca bir stoper, orta saha, kanat ve forvet arayışımız var” diyor.

HIZLI GELİŞİM İÇİN TRANSFER GEREKİYOR

Kaleci, stoper, orta saha, kanat ve forvet mevkilerine transfer yapmayı planladıklarını söyleyen Er, “Transfer arayışımız devam ediyor. Kulübün maddi durumuna uygun, oyun formatımıza uygun oyuncular bulursak aramıza katacağız” şeklinde açıklamada bulunuyor. Takım olarak sayısal anlamda sıkıntı yaşadıklarını ve bu nedenle en az 3 oyuncu transfer etmeleri gerektiğini söylüyor.

LİGİN GİDİŞATINA DAİR DEĞERLENDİRMELER

Trendyol 1.Lig hakkında düşüncelerini paylaşan Mustafa Er, “Ligin oturması bence hala biraz zaman alacaktır. Bu aradan sonra da 2-3 hafta bir dalgalanma olabilir” diyor. Er, “Biz gelişmeye devam ediyoruz. Ancak net bir tablo ortaya koymak için 4-5 hafta daha gözlemlememiz gerekiyor” şeklinde ekliyor.

OFANSİF GÜÇTE MEMNUNİYET

Mustafa Er, ofansif oyun tarzından memnun olduğunu belirtiyor ve bu haftayı keyifli bir şekilde geçireceklerini ifade ediyor. Ayrıca, hücum gücünün iyi olduğunu ve bunun yanı sıra savunma güvenliğini de ihmal etmeden devam edeceklerini vurguluyor. “Top bizdeyken kalecimiz bile hücum oyuncusu gibi olmalı” diyor ve tüm oyuncuların hem hücumda hem de savunmada aktif rol alması gerektiğine dikkat çekiyor.