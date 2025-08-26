Boluspor’un, Sakarya Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

BAŞARILI HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor’un Teknik Direktörü Mustafa Er, “Sakarya maçına çok iyi hazırlık, yüzde 100 konsantre olup inşallah oradan da galibiyetle dönen taraf olmak istiyoruz” dedi. Boluspor, Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında elde ettiği ilk galibiyetin ardından, Sakaryaspor maçına kendi tesislerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Mustafa Er yönetimindeki ekip, akşam antrenmanında taktik çalışmalar yapıyor.

HAFTAYA KONSANTRE OLMAK GEREKİYOR

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Er, Sakaryaspor’dan 3 puan almayı umduklarını ifade etti. Er, “Öncelikle galip geldiğimiz için son derece mutluyuz. İlk iki hafta hak ederek elde edemediğimiz galibiyeti, kısmet bu haftaya oldu. Gidişattan oldukça memnunum. Üç maçta sadece Keçiören maçıyla değil, oyunu mutlu ve iyi oynayan taraf biziz. Rakibe çok az fırsat verdik ve bu konuda ciddi bir gelişim gösteriyoruz. Sakarya maçında hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıp oradan galip dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Takımın ihtiyaç duyduğu eksik noktaları için transferlerin olabileceğini belirten Er, “Stoper’de bir arayışımız var. Elimizde 3 tane stoper var, 4 oyuncuya ihtiyacımız bulunuyor. Bir sağ bek alternatifi belki düşünebiliriz. Orta saha, kanat ve forvet pozisyonları için toplamda 3 ila 5 oyuncu transfer etmeyi düşünüyoruz. Elimizde oyuncu bulunsa da, sadece almak için oyuncu almak istemiyoruz” dedi.

ATILGAN BİR OYUN ANLAYIŞI

Boluspor’un sezon boyunca atak odaklı bir oyun tarzını benimsediğini belirten Mustafa Er, “Geçmişteki oyun anlayışım bu yöndeydi. Önde, üçüncü bölgede oynayıp kaybettikleri topları hemen kazanmanın peşinden koşan bir anlayış. Takım boyumuzu minimumda tutarak, 30-35 metrede oynamaya çalışıyoruz. Bu oyunun riskleri var ama biz zorlukları kabul eden bir yapıya sahibiz. Oyuncularımızın keyif almasını sağlamak için atak yapmayı ve sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Diğer yandan savunma da yapacağız. Kalecimizle birlikte sahada her zaman 11 kişi hücuma katılacakken, buna santraforumuz da dahil olacak. Hem hücumda hem savunmada birlikte hareket ederek keyif alacağız. Spor kamuoyundan aldığımız geri dönüşler oldukça olumlu. Süreç içerisinde daha iyi olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.