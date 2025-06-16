Boluspor’un Yeni Başkanı, Mahmut Alan

BOLUSPOR’DA YENİ BAŞKANLA GÖRÜŞMELER HIZLANDI

Geçtiğimiz cuma günü düzenlenen olağan kongrede Boluspor’un başkanlığını devralan Mahmut Alan, son üç gündür futbolcular ve menajerlerle yoğun bir şekilde görüştüklerini aktardı. Alan, “Futbolcularla ilgili birkaç flaş isimle fikir alışverişinde bulunduk ama henüz hiçbir futbolcuyla anlaşma yapılmadı.” ifadelerini kullandı. 1’inci Lig’de mücadele eden Boluspor’da yapılan kongrede başkan olan Alan, Karaçayır Mahallesi’ndeki tesislerde incelemelerde bulundu.

KULÜBÜN MALİ YAPISINI DÜZENLEMEK ÖNCELİK

Mahmut Alan, kongrenin ardından çalışmalara hemen başladıklarını dile getirerek, “Kongre bittiği andan itibaren hiç durmadık, hiç uyumadık. Yaklaşık 54-55 saatlik yoğun bir mesaiyle çalışmalara başladık. Hemen İstanbul’a geçtik ve orada menajerler, futbolcular ve bazı kulüp başkanlarıyla görüşmeler yaptık. Sakaryaspor’un yeni başkanıyla da bir araya geldik. Federasyondan bazı isimlerle görüştük.” dedi. Şu an kulübün finansal durumunu iyileştirmenin öncelikli konu olduğunu vurguladı.

BÜYÜK FİRMALARDAN DESTEK BEKLENİYOR

Başkan Alan, Boluspor’un adıyla birlikte büyük firmalardan destek isteyeceğini belirterek, “Önceki başkanlarımız kulübe büyük değerler kattılar. Yeni yönetimimizde tecrübeli isimler var. Dışarıdan bakıldığında yeni bir ekip gibi görünsek de güçlü bir yapımız mevcut. Bu şehir bizim. Herkesin desteğine ihtiyacımız var.” dedi. Boluspor’un bir marka olduğunu hatırlatarak, “3 milyon, 5 milyon Lira’ya Boluspor’un adının önüne ya da arkasına isim yazdırılamaz. Böyle bir şey kabul edilemez.” şeklinde konuştu.

Mahmut Alan, en büyük hedefinin altyapıdan iki oyuncuyu A takıma kazandırmak olduğunu ifade etti. “Boluspor altyapısıyla ilgili yıllardır sıkıntılar konuşuluyor. Sponsorlukları toparladıktan sonra ilk işimiz altyapı olacak. Hedefim, Bolu’nun altyapısından en az iki oyuncuyu A takıma kazandırmak.” dedi. Dışarıdan alınan oyuncuların profesyonel olsa da bazen isteksiz olabileceğini belirtirken, yerli futbolcuların sahada büyük bir onurla mücadele edeceğini vurguladı.