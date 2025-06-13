Boluspor’un Yeni Başkanı Mahmut Alan Seçildi

BOLUSPOR’UN YENİ BAŞKANI SEÇİLDİ

1’inci lig takımlarından Boluspor’un olağan genel kurul toplantısı, Karaçayır Mahallesinde bulunan Belediye Nikah Salonunda gerçekleştirildi. Seçimlere tek listeyle giren Mahmut Alan, kırmızı beyazlı ekibin yeni başkanı oldu. Kongreye, kulüp delegeleri ve taraftarlar katılım gösterdi. Eski başkan Savaş Abak, görevini devretti.

Kongrede konuşan Mahmut Alan, “Kongrede Savaş başkanımız o kadar güzel özetledi. O kadar güzel anlattı ki böylesine. Bolu’da böyle tanınmış bir iş adamının yalnız bırakılması bizleri üzdü” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Ben bu işi yapacak son kişiyim ama Boluspor’un kayyuma gitmesini ulusal basında akşam haberlerde ‘Boluspor’a kayyum atandı’ denmesi, hiç borcu olmayan bir kulübün geçmişine bakıldığında hayret verici bir durum” dedi.

Alan, Boluspor’un önemine dikkat çekerek, “1965 yılından bugüne şanla şerefle gelen, birçok futbolcu yetiştirmiş bir kulüp bu duruma düşmemeli. Boluspor’a gelen paralar, organizasyonlardan aktarılan milyonlar, eğer bu kulübe gelmiyorsa burada bir sorun var.” şeklinde konuştu.

BOLUSPOR İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIM

Başkan Alan, hedeflerinin Boluspor’a destek olmak olduğunu vurgulayarak, “Bakanlığa gideceğiz, esnafa gideceğiz. Ben o kapıya gittiğimde kendi adıma değil, Boluspor adına gideceğim. Eğer Boluspor’a ihanet eden olursa gerekeni yaparım. Bolu halkına ve Boluspor taraftarına bunun yasal çerçevedeki gereğini bildireceğim. Boluspor taraftarı için kendimizi yakmaya geldik, ne gerekiyorsa yapacağız.” dedi.