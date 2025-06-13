Boluspor’un Yeni Başkanı Mahmut Alan Seçildi. Kulüp İçin Gerekeni Yapacağız. Başka Çare Yok, Boluspor’u Kurtaralım

BOLUSPOR’DA YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Boluspor’un olağan genel kurul toplantısında iş insanı Mahmut Alan, oy çokluğuyla kulübün yeni başkanı seçildi. Alan, “Boluspor’un gemisini batıranı batırırım” ifadelerini kullandı. Önceki başkan Savaş Abak ise yeniden aday olmayacağını açıklamış, kulübe kayyum atanması ihtimali gündeme gelmişti. Bu durumu dikkate alan Mahmut Alan, genel kurul günü hazırladığı yönetim listesiyle başkanlık için aday oldu ve seçimde büyük bir destek aldı.

Seçim sonrasında konuşan Alan, “Kulübe kayyum atanmasın diye ateşten gömleği giydik” dedi. Eski Başkan Savaş Abak, iyi dileklerini ileterek Boluspor’un geleceği için en iyisini temenni ettiklerini söyledi. Alan, kulübe destek vermesi gereken yerel firmaların önemine değinerek, “Bu Boluspor’u, eğer bu lokomotifler desteklemiyorsa yazıklar olsun. Günlük 150 milyon cirosu olanlar bedelini ödeyecek” ifadelerini kullandı.

Mahmut Alan, görevi üstlenmesi için gereken motivasyonu bulduğunu belirtti. “Benim param yok, ben çevreme güveniyorum” diyerek toplumsal destek arayışını ifade etti. Her kapıya gideceğini ve Boluspor’un geleceği için çaba göstereceğini vurguladı. Alan, Boluspor için herkesin aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğini belirtti.

Boluspor için elinden geleni yapacak olan Alan, eski yönetimin düşüncelerine katılmadığını belirtti. “Ben yeni başkan olarak Boluspor’a sahip çıkmayanlara çok nazik davranmam” dedi. Destek çağrısında bulunarak, lokomotif firmaların ve siyasi figürlerin kulübe daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini belirtti. “Boluspor’a yardım etmeyen Bolu’yu sevmez” şeklinde sert bir ifadede bulundu. Alan, bu süreçte tüm Bolu halkına seslenerek birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

Bolu halkının Boluspor için büyük fedakarlıklar yaptığını belirten Alan, “Ben öyle başkaları gibi değilim. Bolu taraftarı için, Boluspor için kendimizi yakmaya geldik” sözleriyle destek arayışının kararlılığını ortaya koydu.