Boluspor ve Erzurumspor FK 0-0 Berabere Kaldı

BERABERLİK MAÇI GÖRÜLDÜ

Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Boluspor ile Erzurumspor FK, Ankara Aktepe Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maç sonunda iki ekip de 0-0’lık skorla sahadan ayrıldı.

MAÇIN DAKİKALARI

Maçta, 16. dakikada Erzurumspor FK’da sağdan gelişen atakta Sylla, pasını Crociata’ya iletti. Crociata’nın şutu ise dışarı çıktı. Devre arasında 47. dakikada Orhan, sağ kanatta topu içeriye ortaladı ve Eren, kafa vuruşu yaptı fakat top az farkla auta gitti. 76. dakikada ise sağdan kullanılan köşe vuruşunda Eren’in kafa vuruşu kaleci Çağlar’ın ellerinde kaldı.

TAKIM KADROLARI

Maçın hakemleri Buğra Taşkınsoy, Mumcu Taştan ve Azad İlhan olarak görev aldı. Boluspor’un kadrosunda; Çağlar Akbaba, Ali Ülgen, Fethi Özer (Naby Oulare dk.73), Onur Ulaş, Enes Alıç, Oğuz Güçtekin (İshak Karaoğul dk. 90+1), Florent Hasani (Vusal Iskandarlı dk. 90+1), Jefferson (Dean Lico dk.74), Paul Mukairu, Kosta Aleksic (Khouma Babacar dk. 80) yer aldı. Yedekler arasında; Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar, Eren Erdoğan, Siraçhan Nas, Anıl Koç bulunuyor. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak.

Erzurumspor FK’nın kadrosunda; Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Odise Roshi (Celal Hanalp dk. 54), Azubuike, Giovanni Crociata, Guram Giorbelidze, Tonio Teklic, Eren Tozlu, Cheikne Sylla (Streli Mamba dk. 86) bulunuyor. Yedekler: Mehmet Bakırbaş, Yakup Kırtay, Gökhan Akkan, Mehmet Taş, İlkan Sever, Salih Sarıkaya, Muhammed Furkan Özhan, Süleyman Enes Karakaş. Teknik Direktör ise Hakan Kutlu.

SARI KART DURUMU

Maçta Jefferson ve Dean Lico, Boluspor’dan sarı kart gören isimler oldu. Erzurumspor FK’dan ise Odise Roshi, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı ve Giovanni Crociata sarı kartla cezalandırıldı.