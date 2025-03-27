Bolvadin’de Jandarma Dron Destekli Denetim Yaptı

DENETİMDE CEZA UYGULANDI

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen denetim sonucunda, kurallara uymayan 30 sürücüye ceza kesildi. Bu denetim, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş timleri tarafından dron destekli olarak yapılıyor. Denetimin yapıldığı yollar, Bolvadin’i Çay, Emirdağ ve Çobanlar ilçelerine bağlayan karayolları.

ARAÇ KONTROL SAYISI VE CEZA MİKTARI

Yapılan denetimlerde toplamda 713 araç kontrol edildi. Bu kontrollerde, emniyet kemeri takmadıkları tespit edilen 30 sürücüye toplamda 29 bin 790 lira trafik idari para cezası uygulandı. Denetimlerin, Ramazan ayının sonuna kadar devam edeceği ve tatil döneminde de yapılacağı bilgisi verildi.