Bolvadin’de Trafik Denetimleri Kazaları Azalttı

TRAFFIC INSPECTIONS REDUCING ACCIDENTS

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından düzenli olarak yapılan trafik denetimleri neticesinde kazalarda önemli oranda bir azalma sağlanıyor. Bu durum, ölüm ve yaralanmaların yanı sıra maddi kayıpları da azaltıyor. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği trafik denetimleri devam ediyor.

DENETİM ALANLARI VE YAPILAN UYGULAMALAR

Denetimler, Bolvadin-Emirdağ-Çay ve Çobanlar karayollarında yapılıyor. Dron destekli olarak gerçekleştirilen bu denetimlerde, emniyet kemeri takma durumu ile sürücülerin araç kullanırken cep telefonlarıyla görüşme yapıp yapmadıkları kontrol ediliyor. Ayrıca sık sık radar uygulamaları da hayata geçiriliyor. Radar uygulamaları sayesinde sürücülerin büyük ölçüde hız kurallarına uyduğu ve bunun hızdan kaynaklanan kazaları ciddi anlamda azalttığı ifade ediliyor.

GELECEK DENETİMLER HAKKINDA BİLGİ

Bu denetimlerin, önceki yıllara göre özellikle ölümlü kazaların önemli ölçüde azalmasına katkı sağladığı belirtildi. İlçede gerçekleştirilen trafik denetimlerinin ilerleyen günlerde de devam edeceği bilgisi alındı.