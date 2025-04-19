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Bolvadin’deki Dron Görüntüleri İlgi Çekti

GÜN BATIMI GÖRÜNTÜLERİ

Bolvadin ilçesinde gün batımının ardından dron ile çekilen görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi topladı. Afyonkarahisar’ın en büyük ilçelerinden biri olan Bolvadin, gündüz olduğu kadar akşamları da kendine has bir güzellik sunuyor.

IŞIK OYUNLARI VE CAMİLER

Havadan çekilen görüntülerde cadde ve sokaklardaki ışık yansımaları etkileyici bir görsel deneyim oluşturuyor. Ayrıca, mahyaları yanan camiler de bu görüntülere estetik bir katman ekliyor. İlçenin ışıklar içerisindeki manzarası, sosyal medyada büyük bir ilgi oluşturdu.

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