Bolvadin Emniyeti, Motosiklet Denetimlerine Devam Ediyor

BOLVADİN EMNİYETİ DENETİMLERE DEVAM EDİYOR

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artan motosiklet kullanımına yönelik denetimlerine hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor. İlçenin çeşitli bölgelerinde 21:30 ile 23:00 saatleri arasında gerçekleştirilen motosiklet uygulamasında, toplamda 87 motosiklet denetleniyor. Bu denetimlerin sonucunda 21 motosiklet trafikten men edilerek, Yediemin Otoparkı’na çekiliyor.

KURAL DIŞI DAVRANANLARA CEZA KESİLİYOR

Kurallara riayet etmeyen, trafiği tehlikeye sokan ve çevreye rahatsızlık veren birçok motosiklet sürücüsüne de idari para cezası uygulanıyor. Ekiplerin farklı zaman dilimleri ve bölgelerdeki denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Doğanyol’da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki Yalınca mevkiinde çıkan orman yangını hızla yayılıyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor.
İzmir’de Çöp Sorunu Devam Ediyor

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöpler ve yaygın kötü kokular, vatandaşların rahatsızlığını artırıyor. Yerel halk, yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

