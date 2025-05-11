Bomba Patladı, Camlar Düşüyordu

OLAYIN GELİŞİMİ

İzmir’in Bornova ilçesinde, 7 katlı bir binanın 3’üncü katındaki dairede meydana gelen patlama, gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Olay, sabah saat 00.15’te Kazımdirik Mahallesi 162. Sokak 24-A numaralı adreste gerçekleşti. Patlamanın ardından bölgedeki temizlik çalışmaları başlatıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların 3’ü taburcu edilirken, 1 kişinin yanık ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

GÜVENİLİR TANIKLIKLAR

Olay anında bölgedeki bir esnaf Yavuz Kılıç, yaşanan durumu anlatırken, “Bomba patladı sandık. Yukarıdan camlar düşüyordu” ifadelerini kullandı. Patlama sesinin ardından çevredekiler arasında korku ve panik yaşandı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti ve yangına müdahale etti.

YARALILAR VE TEDAVİ SÜRECİ

Patlamada yaralananların isimleri arasında Ertan Mavibaş ile sokakta bulunan Evin Kaya, Ramazan Kurt ve Ahmet Avşar yer alıyor. Yaralılar, ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Mavibaş’ın durumu ağırken, diğer yaralıların tedavileri tamamlandı ve 3’ü taburcu edildi.

KAMERALARDAKİ GÖRÜNTÜLER

Patlamanın yaşandığı dairede ciddi hasar meydana geldiği bildiriliyor. Patlama anının bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ve görüntülerde çevredekilerin panik içinde kaçıştığı görüldü. Polis ve belediye ekipleri, patlamanın net sebebini belirlemek ve hasar tespiti yapmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

YEREL ESNAFLA GÖRÜŞMELER

Yavuz Kılıç, “Tam karşımızdaki binadan ‘Bom’ diye ses geldi. Bomba patladı sandık. Yukarıdan camlar düşüyordu. Allah’tan bizim tentelerimiz kapalıydı da müşterilerimizin üzerine cam düşmedi. Herkes çığlık çığlığa kaçıştı” şeklinde olay anını tasvir etti. Olayın detayları ve nedenleri ise polisin araştırma sürecinde.