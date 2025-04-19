Bomba Patlamasıyla Gazi Olan Öztürk’e Baston

ŞIRNAK’TA GAZİYE AKILLI BASTON HEDEFİ

Şırnak’ta gerçekleştirilen bir operasyonda bomba patlaması sonucu her iki gözünü kaybederek gazi olan Abdulhakim Öztürk’e Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından akıllı bir baston gönderildi. Batman Valisi Ekrem Canalp’in eşi Ayten Canalp, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Zeki Eryarsoy ile birlikte 2000 yılında Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde askerlik görevini yaparken yaşadığı talihsiz olay sonrası gazi unvanı alan Abdulhakim Öztürk’ü evinde ziyaret etti.

GAZİ ÖZTÜRK’ÜN AİLESİYLE SOHBET

Ziyaret sırasında Ayten Canalp, gazi Öztürk ve ailesi ile yakından ilgilenip bir süre sohbet etti. Gaziye takdim edilen akıllı bastonla birlikte, ailenin taleplerini ve sorunlarını dinleyerek destek olmaya çalıştı. Abdulhakim Öztürk ve ailesinin yanında olmak, onların yaşadığı zorlukları anlamak amacıyla düzenlenen bu ziyaret, anlamlı bir dayanışma örneği oluşturdu.