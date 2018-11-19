Bombalı saldırı: 5 ölü, 16 yaralı

Irak’ın Tikrit kentinde terör saldırısı düzenlendi. kentin merkez semtlerinden birinde bomba yüklü araç patlatıldığı bildirildi.

Olay yerinin güvenlik kordonu altına alındığını ve soruşturma başlatıldığını belirten Cuburi, saldırının sorumluluğu henüz üstlenen olmadığını ancak son zamanlarda ülkede eylemleri artan terör örgütü DEAŞ’ı sorumlu tuttuklarını kaydetti.

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Tikrit kentinde bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Iraklı askeri yetkililer, Aralık 2017’de DEAŞ’ın ülkedeki askeri varlığının büyük oranda sona erdiğini ilan etmesine rağmen örgüte ait uyuyan hücreler zaman zaman Musul, Salahaddin, Enbar ve Kerkük’te güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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