Bomboş Koltuklar Ve Yığılmış Valizler. Sosyal Medyada “Evin Son Fotoğrafı”. İnsanlar Şehirlerini Terk Etti. Zor Bir Veda Gerçekleşiyor. Bazen Geri Dönüş Bilinmiyor. Ayrılmak Zor, Kalmak Daha Zor

KOLTUKLAR VE VALİZLER

Bazı koltuklar boş kalıyor. Bazı diğerlerinin önünde ise valizler birikmiş durumda. Saksı çiçekleri, biblolar ve yastıklar özenle yerleştirilmiş. Perdeler kapalı. Bu manzaralar, sosyal medyada Farsça konuşulan alanlarda dolaşan duygusal bir akımın başlığını oluşturuyor: “Evin son fotoğrafı”. İnsanlar, şehirlerini terk etmeden önce kapılarını kapatırken paylaştıkları görüntülerle ardında bıraktıkları her şeyi kayda geçiriyor.

TÜRKİYE’DEN KAÇIŞ

İsrail’in İran’a yönelik bombardımanları devam ederken, başkent Tahran’daki birçok kişi, yolların tıkanmasına ve uzun yakıt kuyruklarına rağmen kaçmayı göze almış durumda. İnsanlar geri döndüklerinde evlerini bulup bulamayacaklarını bilmeden yollarına çıkıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Sevdiklerimden kalan hatıraları ve temel ihtiyaçları topladım, çiçeklerimi suladım ve yola çıktım. Eğer bir daha dönüp dönemeyeceğini bilmeden evden ayrılıyorsan… bu, dayanılmaz derecede zor,” diyor. Diğer bir kullanıcı, “Evim hiç bu kadar hüzünlü olmamıştı. Geri dönüp dönemeyeceğimi bilmiyorum,” şeklinde paylaşıyor. Başka bir kullanıcı ise çalışma masasının fotoğrafını paylaşıp, “Uğruna uykusuz kaldığım, saçlarımı ağartan şeylere veda ettim. Umuyorum ki döndüğümde hâlâ yerlerinde olurlar,” yazıyor.

TAHLİYE UYARISI

10 milyonluk bu şehrin bir sakini, başkente üniversite ve iş hayalleriyle geldiğini belirtiyor ve “Evdeki her şeyi sevgiyle ve emekle aldım, yerleştirdim. Sessizce veda ettim. Bir gün tekrar bu güzel, güvenli yuvama dönebilmeyi diliyorum,” diyor. Bu insanlar, İsrail’in Pazartesi günü yaptığı tahliye çağrısından çok öncesinde gitme kararı almışlardı. İsrail ordusu, Pazartesi günü Tahran’ın kuzeyinde geniş bir alanın boşaltılması gerektiğini duyurdu. Bu açıklama, İsrail’in İran’a dört gündür sürdürdüğü hava saldırılarının ardından geldi ve saldırılarda en az 224 kişi hayatını kaybetti. Tahran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırılarında ise en az 24 kişi öldü.

KORKU VE BELİRSİZLİK

İsrail’in ilk saldırıları nükleer ve askeri tesisler ile üst düzey yetkilileri hedef almıştı. Ancak saldırıların kapsamı genişledikçe, başkent Tahran sık sık hedef alındı ve bu saldırılar yerleşim alanlarını da etkiledi. Bu durum, şehir sakinleri arasında büyük bir korkuya neden oldu. BBC muhabirleri, İran hükümetinin uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle ülke içinden haber geçemiyor. Ancak bazı İranlılar, yaşadıklarını BBC Farsça Servisi ile iletişim kurarak aktarıyor. Bazı Tahranlılar ise kalmayı tercih ediyor.

KAÇIŞ ZORLUKLARI

Yaşlı anne babaları, küçük çocukları, sağlık sorunları ya da gidecek yerleri olmadığı için ayrılmayanlar arasında. BBC Farsça Servisi’ne konuşan bir kadın, hamile olduğunu ve küçük bir kızı olduğunu belirterek, “Bu trafikte nasıl hayatta kalabilirim? Her şeyim burada kurulu… Nereye gidebilirim ki?” diyor. Başka bir kadın ise bekar olup, ailesinin yaşadığı 800 km uzaklıktaki Şiraz’a tek başına gitmeye cesaret edemediğini ifade ediyor: “Aracım var ama Tahran’dan ayrılmakta en büyük korkum, mesafenin uzunluğu, yakıt kıtlığı ve arabada çıkabilecek arızalar.” Tahran’dan ayrılan arkadaşlarının trafikte uzun süre mahsur kaldığını söyleyen bu kadın, “Normalde 10–12 saat süren yolculuk, onlara 20 saat sürdü. Otobüs bileti de yok,” ekliyor.

PES ETMEMEK

Kendini 40 yaşında ve iki çocuk annesi olarak tanıtan bir kadın, “Ben hiçbir yere gitmiyorum. Açık konuşayım: Artık o kadar yorgunum ki, gidip sonra döndüğümde her şeyin yıkıldığını görmek istemiyorum. Yıllardır çok çalıştım. Pandemi, enflasyon… Her şeye rağmen. Bugün bulunduğum yere kolay gelmedim. Eğer her şey mahvolacaksa, çocuklarımla birlikte evimizi terk etmeyi tercih ederim. Çünkü yeniden başlama gücüm kalmadı,” diyor. Aynı karmaşa, yurtdışında yaşayan milyonlarca İranlı tarafından da derinlemesine hissediliyor. Sevdiklerinin durumunu öğrenmeye çalışarak, kesintili internet bağlantıları ile onlara ulaşmaya çabalıyorlar. Bir Instagram kullanıcısı, “Göçün en zor yanı hasretti sanıyorduk. Ama şimdi savaşla birlikte, uzakta olmanın gerçek kaygısının ne demek olduğunu öğrendik,” yazıyor. Yurtdışındaki bazı İranlılar, ailelerinin tüm ısrarlara rağmen ayrılmayı reddettiğini bildiriyor. Buna yanıt olarak, başkentte yaşayan bir kişi: “Bazı insanların parası yok. Bazılarının gidecek yeri yok. Bize sadece ‘gidin’ demeyin,” diyor.